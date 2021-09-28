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الصين: صفقة الغواصات الأمريكية ستتسبب في مخاطر خفية

08:56 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الصين: صفقة الغواصات الأمريكية ستتسبب في مخاطر خفية

الصين

بكين - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلا عن تصريح لوزير الخارجية وانج يي اليوم الثلاثاء في الحوار الاسترتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي إن الاتفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وصفقة الغواصات النووية يجلبان ثلاثة مخاطر خفية على السلام والاستقرار الإقليميين والنظام العالمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن وانج قوله إن المخاطر الخفية تشمل عودة الحرب الباردة وسباق التسلح والانتشار النووي.

ودعا وانج الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى تغيير سياساتها والقيام بأدوار بناءة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وترأس الاجتماع الافتراضي للحوار الاستراتيجي كل من وانج وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي كان يتابع دائما سياسة الصين واحدة، ولن يكون له أي تفاعل رسمي مع منطقة تايوان، وفقا لبيان منفصل صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

الصين وزارة الخارجية الصينية صفقة الغواصات الأمريكية الاتحاد الأوروبي

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