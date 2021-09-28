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الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام

07:53 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام

الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام

الصين - (أ ش أ)

أعلنت أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لهيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام، مع عرض نموذج للقمر الصناعي الجديد في معرض الصين الدولي الـ13 للطيران والفضاء.

وذكرت الأكاديمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصين ستدخل حقبة جديدة من استكشاف الشمس بإطلاق هذا القمر الصناعي.. موضحة أن الحمولة الرئيسية للقمر الصناعي ستكون مطيافا شمسيا لتصوير خطوط "إيتش ألفا"، وسيلتقط المطياف صورا للشمس على هذا الطيف؛ مما سيساعد الباحثين على ملاحظة التغيرات في الشمس أثناء التوهجات الشمسية، مثل التغيرات في درجة حرارة الغلاف الجوي للشمس والتغيرات في سرعتها.

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استكشاف الشمس اطلاق قمر صناعي الصين أبحاث الفضاء

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