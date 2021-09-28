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أوستن: تواصلنا مع روسيا بشأن استخدام قواعدها لدعم عملياتنا بأفغانستان

06:41 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
أوستن: تواصلنا مع روسيا بشأن استخدام قواعدها لدعم عملياتنا بأفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ارشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، وجود تواصل بين واشنطن وموسكو حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام الولايات المتحدة للقواعد الروسية في منطقة آسيا الوسطى، لدعم العمليات الأمريكية في أفغانستان، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت اتصالات بالفعل مع الحكومة الروسية، بهذا الصدد.

وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، قال أوستن في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الامريكي "قضية استخدام القواعد العسكرية الروسية تمت إثارتها لأول مرة خلال مباحثات ثنائية أجراها بايدن مع بوتين، حيث عرض الأخير تقديم المساعدة لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان من خلال القواعد الروسية في المنطقة".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "الولايات المتحدة طلبت من روسيا استخدام قواعدها لمراقبة تهديد الإرهاب الأفغاني".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بحث مع نظيره الروسي "عرضًا واضحًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى للرد على أي تهديدات إرهابية ناشئة في أفغانستان".

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصادر إن بوتين اقترح في 16 يونيو الماضي، إجراء محادثات مع بايدن في جنيف من أجل التنسيق بشأن أفغانستان وإتاحة القواعد الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان "للاستخدام العملي" وذلك في عرض نادر خلال فترة من توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو.

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