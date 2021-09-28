روسيا تنتقد خطط أمريكا بغلق أبوابها أمام المحصنين بلقاح "سبوتنيك-V"

روسيا - (أ ش أ)

انتقد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي ما نشرته وسائل إعلام أمريكية حول خطط الولايات المتحدة لرفض دخول الأجانب المحصنين بلقاح "سبوتنيك-v" الروسي المضاد لكورونا ووصف بأنه "قرار تمييز".

وقال سلوتسكي في تصريح أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية: "هكذا، تشرع الولايات المتحدة بشكل صارخ في طريق التمييز ضد اللقاحات.. لا توجد أي أسس على الإطلاق لاتخاذ مثل هذه القرارات، إذ تم تأكيد فعالية وسلامة لقاح (سبوتنيك-v) ليس فقط من جانب المتخصصين، ولكن أيضًا من خلال الاستخدام العملي".

واستشهد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي بمقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يفيد بأنه اعتبارًا من نوفمبر المقبل، قد تبدأ الولايات المتحدة في رفض دخول الأجانب الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك في، إلى أن يحصلول على اللقاحات المعتمدة من جانب السلطات الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.

وأشار سلوتسكي إلى أن هنالك "محاولات واضحة" لعرقلة موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح سبوتنيك في.