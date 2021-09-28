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ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية "تطوير منطقة عسير" لجذب 10 ملايين زائر

06:32 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية "تطوير منطقة عسير" لجذب 10 ملايين زائر

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

السعودية - (أ ش أ)

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، من خلال ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر بحلول 2030.

وأكد بن سلمان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن استراتيجية عسير تسعى إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعّال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيُسهم بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكّنات.

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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تطوير عسير السعودية

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