وكالة الطاقة الذرية تجتمع لمراجعة سلامة المياه المعالجة في فوكوشيما

النمسا - (أ ش أ)

عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لفريق العمل الدولي الذي تم تشكيله لمراجعة سلامة إطلاق المياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايتشي باليابان.

وقال بيان للوكالة الدولية من مقرها في فيينا إن الاجتماع حضره خبراء مستقلون من جميع أنحاء العالم، وإن حكومة اليابان طلبت في أبريل الماضي تصريف المياه المعالجة في البحر بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أن يتم ذلك بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية ودون الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، تأكيده أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدعم اليابان قبل تصريف المياه وأثناءه وبعده والذي من المقرر أن يبدأ في عام 2023 موضحا أنه في وقت سابق في سبتمبر الماضي أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فريقًا إلى اليابان لبدء تنفيذ المراجعة متعددة السنوات.

وذكر البيان أن فرقة العمل التي تم تشكيلها تحت سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تشرف على برنامج الوكالة للمساعدة الفنية ومراجعة خطط اليابان وإجراءاتها المتعلقة بتصريف المياه.

يشار الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت المساعدة التقنية لدعم جهود اليابان في فوكوشيما دايتشي في مجالات مثل مراقبة الإشعاع والمعالجة وإدارة النفايات وإيقاف التشغيل وذلك منذ حادث التسرب النووي في عام 2011.