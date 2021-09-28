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سول وواشنطن تتفقان على تعزيز الدفاع ضد التهديدات الكورية الشمالية

05:54 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
سول وواشنطن تتفقان على تعزيز الدفاع ضد التهديدات الكورية الشمالية

سول وواشنطن

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

اتفق كبار القادة العسكريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، على البحث عن سبل لتعزيز دفاعهم المشترك ضد التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية.

تأتي الدعوة إلى تعزيز الدفاع وسط سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية.

وجاء في بيان مشترك صدر في نهاية حوار الدفاع المتكامل السنوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي عقد في سول على مدى يومين، "لقد ناقش القادة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية، واتفقوا على استكشاف تعزيزات الموقف الدفاعي للتحالف للتعامل مع التهديدات متعددة الاتجاهات"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأشار البيان إلى أن الجانبين يشددان على أهمية الدبلوماسية واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

ترأس الوفد الأمريكي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشرق آسيا سيدهارث موهانداس، فيما ترأس الوفد الكوري الجنوبي نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم مان- غي.

يذكر أن كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا قصير المدى، في وقت سابق من اليوم، بعد نحو أسبوعين من تجربتها لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية

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