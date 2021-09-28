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153 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

03:51 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
153 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن 153 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد عبر باب المغاربة على شكل جماعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات بغرض استفزاز مشاعر المصلين المسلمين.

وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا بالضرب على شاب في باحات الأقصى، ومنعوه من الصلاة، قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى منطقة باب السلسلة.

وعمدت شرطة الاحتلال إلى تحويل القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية بتنصيبها الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وتم فرض إجراءات مشددة وسط تفتيش وتدقيق في هويات الوافدين إلى الأقصى لعرقلة وصولهم.

وكان نحو 778 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، أمس، وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وبلغت أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية حدًا غير مسبوق بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

هذا المحتوى من

شرطة الاحتلال المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي منطقة باب السلسلة

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