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العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين في السليمانية

03:46 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين في السليمانية

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بغداد - أ ش أ

سجلت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، هزتين أرضيتين جديدتين في مدينة السليمانية، مبينة أن الهزتين تم الشعور بهما من قبل المواطنين.

وقالت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزتين أرضيتين مساء اليوم، جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأضافت أن الهزتين الأرضيتين سجلتا إلحاقًا بالهزة الأولى التي سجلت صباح اليوم في تمام الساعة 09:02:31، حيث سجلت الهزة الثانية مساء اليوم في تمام الساعة 11:58:22 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (4،2) درجة حيث تبعد (12) كم جنوب شرق قضاء كلار، كما سجلت الهزة الأرضية الثالثة عند الساعة 02:46:11 حيث بلغت قوتها (4،4) درجة وتبعد (11)كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.

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هزة أرضية السليمانية العراق زلزال

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