حميدتي: سنصل بالسودان لانتخابات ديمقراطية نزيهة.. ولا انقلاب مجددًا

وكالات:

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) في كلمة تلفزيونية، بالمضي قدمًا في مسار التحول الديمقراطي، والوصول بالشعب إلى انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً إنه "لن يحدث انقلاب مجدداً في السودان"، وإنه "لا يمكن لفئة قليلة أن تحتكر السلطة وحدها".

ونفى دقلو في كلمته خلال احتفالية لقوات الدعم السريع، وجود خلافات بين الجيش والمكون المدني في مجلس السيادة، مضيفاً: "عندما قمنا بالتغيير كان حلمنا أن نرى السودان عالياً، ولكن لتصحيح المسار يجب مشاركة الجميع ووجود رؤية لنهضة البلاد". وتابع: "يجب أن تكون هناك مواجهة وحساب لنا جميعاً، حتى نعرف المخطئ من غير المخطئ".

وجدد التأكيد على التزام الجيش بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وإنشاء القوات المشتركة، رغم وجود تعثر في التمويل، وشدد على أن صفحة الحرب مع الجيران طويت، مؤكداً التزام بلاده بـ"حماية بلدنا وحدودنا وأرضنا".

وقال: "هناك فوضى الآن تتطلب قوانين رادعة تنظم التظاهر والاحتجاجات لحماية حقوق الناس، وقوانين لمكافحة التهريب".

الجيش علم بالانقلاب

وقال حميدتي، إن القوات المسلحة والدعم السريع "كيان واحد"، كشفًا أن الانقلاب الأخير "خطط له منذ شهر بسرية تامة، من نفس الجهة التي خططت الانقلاب الذي سبقه"، مضيفاً أن الجيش كان يعلم "كل تفاصيل الانقلاب الأخير عدا ساعة الصفر".

وأضاف حميدتي، أن هناك مشكلات كثيرة في المشهد السياسي بالسودان، واعتبر أن هذه "هي طبيعة التغيير"، وطالب بـ"التضحية من أجل السودان".

وقال: "صادقون في كل كلمة، وستتضح الحقائق كلها، وجنود الدعم السريع هم أبناء الشعب السوداني والانتماء للجيش ليس جريمة".

"لن نسكت"

وانتقد حميدتي الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالسودان: "الحالة المعيشية أصبحت صعبة في السودان، وهي مسؤولية الجهاز التنفيذي، ولا يمكن ألا نطرح ذلك كمكون عسكري وكأن الأمر لا يعنينا".

وقال إن "الديمقراطية لا تعني الفوضى، عندما تحدثنا عن دولة القانون منذ بداية التغيير سخروا منا".

من جهة أخرى، قال رئيس الأركان السوداني محمد عثمان الحسين، إن القوات النظامية مسؤولة ومكلفة دستورياً بحماية الوطن والشعب، حتى الوصول إلى المرحلة الديمقراطية.

وأضاف الحسين في كلمته التي بثها التلفزيون، أن القوات النظامية بجميع مكوناتها من قوات مسلحة ودعم سريع وشرطة ومخابرات "وحدت صفوفها وحددت أهدافها وتعمل في تناسق كبير ومستمر للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

وتابع في كلمته التي ألقاها أثناء حفل تخريج دفعة من قوات الدعم السريع: "نحن مسؤولون ومكلفون بالدستور بحماية هذا الوطن وشعبه، حتى نعبر إلى المرحلة الديمقراطية بسودان آمن سالم موحد مستقر".

اتهامات متبادلة

وتبادل قادة الجيش والحكومة السودانية الاتهامات لأيام بعد إحباط محاولة الانقلاب، حيث اتهم قادة الجيش السوداني، السياسيين المدنيين، بفتح الباب أمام محاولة الانقلاب، بتجاهل مصلحة الشعب وانغماسهم في صراعات داخلية، فيما أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أنه لا مبرر للانقلابات سوى الرغبة في السلطة، واصفاً حديث قادة الجيش بـ"المثير للدهشة".

واعتقل 21 من ضباط الجيش السوداني، حاولوا الاستيلاء على السلطة الاثنين الماضي، وأدى هذا على ما يبدو إلى تصاعد التوتر بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين، ضمن "مجلس السيادة"، الذي يحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.