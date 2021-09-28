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اليابان ترفع جميع قيود كورونا اعتبارًا من أول أكتوبر

01:58 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
اليابان ترفع جميع قيود كورونا اعتبارًا من أول أكتوبر

اليابان ترفع جميع قيود كورونا اعتبارًا من أول أكتو

وكالات:

أعلنت اليابان رفع جميع المفروضة بسبب فيروس كورونا، على ما يقرب من نصف محافظات البلاد، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، حسبما أفاد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

وقال رئيس الوزراء الياباني خلال الاجتماع مع لجنة الخبراء الذي تم بثه على قناة "إن أيتش كا"، إن عدد الإصابات انخفض في جميع المحافظات تقريبًا، وكذلك العبء على المرافق الطبية وعدد الحالات الشديدة إلى مستوى يسمح برفع القيود بعد 30 سبتمبر.

وكانت اليابان تعيش نصف أقاليمها وفق نظام الطوارئ، بسبب مواجهته أسوأ موجة إصابات بـ كوفيد 19 والتي نتجت عن السلالة "دلتا"، وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى، في حين أن معدل التطعيم في البلاد أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة.

وطعّمت اليابان 54% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، فيما لقّحت 43% بجرعتين، بحسب إحصاء للتطعيمات أجرته وكالة "رويترز".

قيود كورونا فيروس كورونا اليابان يوشيهيدي سوجا

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