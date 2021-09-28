ادّعت النبوة.. حكم بإعدام مديرة مدرسة سابقة في باكستان بتهمة "التجديف"

إسلام آباد- (بي بي سي):

قضت محكمة في باكستان بالإعدام على مديرة مدرسة سابقة، بتهمة التجديف.

وكانت سلمى تنوير، التي تدين بالإسلام، تمتلك وتدير مدرسة خاصة في لاهور، قبل أن تُتهم، لأول مرة، قبل ثماني سنوات، بادعاء النبوة.

وكان أحد القادة الدينيين في مسجد محلي قد أبلغ الشرطة عن تنوير.

وخلال المحاكمة، دفع محامي تنوير بأن موكلته لم تكن في حالة عقلية سليمة وقت ادعائها النبوة، غير أن المحكمة قررت أن حالتها العقلية لا تتطابق مع التعريف القانوني للجنون.

ولم تزل أمام تنوير فرصة لاستئناف النظر في الحكم عليها بالإعدام أمام محكمة أعلى.