"الملكية الأردنية" تستأنف رحلاتها إلى سوريا الشهر المقبل

وكالات:

اختُتمت في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة، استمرت على مدار يومين. وأُعلن في ختامها عن عدد من القرارات، من بينها استئناف رحلات "الملكية الأردنية" للطيران إلى سوريا اعتباراً من 3 أكتوبر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد هدفت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل.

وفي مجال التجارة والصناعة، اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.

وفي مجال المياه، تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

وفي النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين، ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

وتم الإعلان عن عودة "الملكية الأردنية" للطيران لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا، اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل، كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.

وفي مجال الطاقة والكهرباء، تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام، وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.

كان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أعلن أمس عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتبارًا من غد الأربعاء.