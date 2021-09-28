بعد نحو 15 يومًا من استدعائه.. فرنسا تُعيد سفيرها إلى واشنطن غدا

وكالات:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعيد سفيرها غدا الأربعاء إلى الولايات المتحدة، بعد استدعائه قبل أيام إثر اندلاع أزمة الغواصات.

واستدعت فرنسا سفيريها من واشنطن وكانبيرا منتصف الشهر الجاري، بعد أن أبرمت أستراليا اتفاقا مع الولايات المتحدة وبريطانيا، تسبب في إلغاء صفقة قيمتها 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية التصميم.

وقبل أسبوعين، استدعت فرنسا سفيريها في البلدين للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا الذي أفضى لإلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس.

وقال لودريان في بيان حينها: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن أستدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا، وهذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر".