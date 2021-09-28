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أفغانستان: أكثر من 220 قاضية يعشن قيد الاختباء خشية انتقام طالبان

11:52 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
أفغانستان: أكثر من 220 قاضية يعشن قيد الاختباء خشية انتقام طالبان

كابول- (بي بي سي):

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عن أن ما لا يقل عن 220 قاضية في أفغانستان، يختبئن خوفا من انتقام طالبان.

وكان معظمهن قد أصدر أحكاما في قضايا قانونية تتعلق بالعنف ضد النساء، ما دفع الرجال الذين أرسلوا إلى السجن، في الماضي، إلى التهديد بقتلهن، الآن.

وحينما تولت طالبان الحكم في البلاد، أُطلق سراح الآلاف من المجرمين وأعضاء حركة طالبان من السجون الأفغانية.

وتقول القاضيات إن مقاتلي طالبان جاءوا إلى منازلهن، بحثا عنهن، ما اضطرهن إلى تغيير أماكن اختبائهن باستمرار.

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كابول أفغانستان حركة طالبان السجون الأفغانية

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