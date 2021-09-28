فرنسا واليونان توقعان اتفاقا دفاعيا "تاريخيًا"

باريس - أ ش أ

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على اتفاق دفاعي "تاريخي" في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء.

وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي عقب حفل التوقيع - إن الاتفاق يعزز التعاون في مجال الأمن ويساعد في حماية سيادة ووحدة أراضي البلدين، مضيفا أن ذلك سيساعد البلدين في الدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط، وهو أيضا "خطوة أولى جريئة نحو حكم ذاتي استراتيجي أوروبي".

من جانبه، قال ميتسوتاكيس - في ذات المؤتمر، حسبما أوردت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية - إن الاتفاق يمهد الطريق أمام الدفاع الأوروبي "المستقل"، الذي يعادل قوة أوروبا الاقتصادية، مضيفا أن هذا يعزز الصداقة اليونانية الفرنسية، التي "تتجاوز إطار عمل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي".

وأكد ميتسوتاكيس أن الاتفاق مع فرنسا لن يؤثر على اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك التي يجري التفاوض عليها حاليا بين اليونان والولايات المتحدة في أعقاب التوتر بين باريس وواشنطن بشأن اتفاقية الغواصة مع أستراليا، مشيرا إلى أن الصفقة الجديدة "لا تتعارض" مع العلاقة اليونانية الأمريكية.

وشارك في التوقيع وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيين فلورنس بارلي وجان إيف لودريان ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وبموجب الصفقة، من المقرر أن تشتري اليونان ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع، مع وجود خيار لشراء فرقاطة رابعة.