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عالميا: 232 مليونا و316 ألفا و272 إصابة بكورونا..والوفيات تتخطى 4 ملايين و756 ألفا

07:21 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
عالميا: 232 مليونا و316 ألفا و272 إصابة بكورونا..والوفيات تتخطى 4 ملايين و756 ألفا

فيروس كورونا في أمريكا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 232 مليونا و316 ألفا و272 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و756 ألفا و251 حالة.​

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فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز واشنطن أمريكا

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