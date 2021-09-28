عالميا: 232 مليونا و316 ألفا و272 إصابة بكورونا..والوفيات تتخطى 4 ملايين و756 ألفا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 232 مليونا و316 ألفا و272 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و756 ألفا و251 حالة.​