عسكريون روس يتفقدون موقعا عسكريا في بريطانيا اليوم

موسكو-( د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فريقا من المفتشين الروس سيتفقد موقعا عسكريا في بريطانيا اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقع قناة "آر تي" الروسية.

ونقل الموقع عن رئيس المركز الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي سيرجي ريجكوف، قوله إن عملية التفقد ستُجرى في إطار وثيقة فيينا لإجراءات تعزيز الثقة والأمن الموقعة عام 2011.

وأوضح المسؤول أن عملية التفقد سُتجرى خلال يوم واحد، وأنها تهدف إلى التأكد من المعلومات حول القوات العسكرية وخطط نشر الأنظمة الأساسية من الأسلحة والمعدات.​