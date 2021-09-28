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المغرب: أكثر من 18.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

12:30 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
المغرب: أكثر من 18.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

لقاح كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 205 آلاف و775 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 22 مليونًا و136 ألفًا و862 شخصًا حتى اليوم.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن 215 ألفًا و88 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي متلقي الجرعة الثانية 18.5 شخص.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا.

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لقاح كورونا المغرب الرباط وزارة الصحة المغربية

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