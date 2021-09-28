اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن عمداً في البساتين

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن في البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جرحوا عمدًا المجني عليه الأول مع سبق الإصرار، حال تشاجرهم معه وذويه، على إثر خلاف مسبق فيما بينهم، فأعدوا لذلك الغرض سلاحًا أبيض، وما أن ظفر الأول بضحيته حتى كال له عدة ضربات استقرت في رأس ضحيته وصدره.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه الثاني بدون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض، وأوضح أمر الإحالة أن شقيق المجني عليه حال توجهه رفقة أشقائه لتحرير شقيقهم المختطف الثاني أبصروه داخل مركبة برفقة المتهمين، وبالتوجه صوبهم وحال قيام المجني عليه الأول بمحاولة الدلوف للمركبة لتحرير المار بيانه، قام المتهم الأول بالخروج منها واعتدى على المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض، بأن كال له ثلاث ضربات استقرت الأولي في رأسه والثانية بصدره، والثالثة أسفل ذراعه سقط على إثرها أرضًا، وتوفي متأثرًا بإصاباته.