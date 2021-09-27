مقتل أكثر من 40 شخصًا في نزاع ديني في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

أفاد مسؤول في نيجيريا اليوم الاثنين بمقتل أكثر من 40 شخصًا على مدار يومين من أعمال العنف التي شهدتها ولاية كادونا الواقعة شمال البلاد.

وأضاف صموئيل أروان، مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، في بيان إن مهاجمين مجهولين قتلوا ثمانية أشخاص وجرحوا ستة آخرين في قرية كاسيسيري بمنطقة زانجون كاتاف.

وتابع أروان قائلا إن هذا الهجوم الدموي كان ردا على هجومين أمس الأحد قتل فيهما أكثر من 34 شخصًا أغلبهم من المسيحيين.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي شخص مسؤوليته حتى الآن عن عمليات القتل التي وقعت أمس الأحد، إلا أن أسلوب التنفيذ كان مشابهًا للهجمات السابقة التي نفذتها عناصر إرهابية من جماعة الفولاني العرقية في المنطقة.

وتشتبه السلطات في أن عمليات القتل التي نفذت الاثنين استهدفت السكان في قرية كاسيسيري التي تقطنها أغلبية مسلمة.

وزادت هجمات اليومين الماضيين من حدة التوتر بين الجماعتين الدينيتين في الولاية.

ويأتي التوتر وسط مخاوف من أن أعضاء جماعة بوكو حرام المتشددة يسعون لتشكيل تحالفات في المنطقة.

وبوكو حرام هي جماعة متشددة تقاتل في نيجيريا. وتنشط الجماعة، التي قتلت آلاف الأشخاص واختطفت مئات الأطفال، بشكل أساسي في شمال شرق نيجيريا.