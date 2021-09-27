دون قصد.. عجوز تزرع نبات "الحشيش" في حجرتها بدار مسنين بألمانيا

برلين - (د ب أ)

لم يدر في خلد امرأة عجوز أن النبات الذي زرعته في شرفة حجرتها في دار للمسنين في مدينة كرومباخ جنوبي ألمانيا، هو نبات حشيش.

ولاحظت موظفة في الدار النبات بمظهره المثير للريبة وأخطرت الشرطة التي حضرت إلى المكان ظهر أمس الأحد.

وذكرت الشرطة اليوم الاثنين، أن "النزيلة فوجئت تماما لأنها لم تدرك وصف النبات ولأنها لم تكن تعرف بحظر زراعته" وأضافت "ولأنها كانت معجبة بالنبات وظلت ترعاه لفترة طويلة، فإنها لم تكن موافقة على مصادرته عن طريق أفراد الشرطة".

وتابعت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 91 عامًا لم تبد استعدادًا للتخلي الطوعي عن النبات إلا بعد إقناعها بشكل جيد وبعد توضيح متكرر لطبيعة النبات.

ولم يتضح بعد كيف وصلت المرأة إلى بذرة هذا النبات، وقال شرطي إن المرأة لن تتمكن من استعادة نباتها المفضل إذ يتعين إعدامه لأنه مادة مخدرة.