تدفق الحمم مجددًا من بركان لا بالما بعد توقفها لفترة قصيرة

مدريد - (د ب أ)

تدفقت الحمم البركانية مجددا من بركان في جزيرة لا بالما، وهي واحدة من جزر الكناري في إسبانيا، اليوم الاثنين بعد توقفها لمدة ساعتين في وقت سابق اليوم الاثنين

وذكرت شبكة تليفزيون "أر.تي.في.إي" الحكومية أن الحمم البركانية تدفقت مجددا وشوهدت سحابة سوداء ضخمة مرة أخرى أعلى البركان في منطقة كومبر فيجا.

وكان البركان قد خمد فجأة في وقت سابق اليوم بعد ثوران استمر ثمانية أيام مما تسبب في دمار واسع النطاق وعمليات إجلاء وحظر تجوال.

ومنذ ثوران البركان قبل أكثر من أسبوع، لم يكن واضحا متى سينتهي هذا الثوران. وقال خبير براكين اليوم الاثنين في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية إن مثل هذه الحالات من توقف الثوران البركاني ليست معتادة، وإنه من السابق لآوانه القول ما إذا كان ثوران البركان قد انتهى أخيرا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون أن تدفق الحمم البركانية كان يقترب من البحر اليوم الاثنين، وكان على بعد 800 متر فقط من الساحل الغربي للجزيرة، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجوال في عدة بلدات قريبة.

ويمكن أن تتكون أبخرة سامة عندما تختلط الحمم البركانية، التي تبلغ درجة حرارتها الألف درجة مئوية، بالمياه المالحة.

وتم فرض حظر التجوال في بلدات سان بورودون ومارينا ألتا ومارينا باخا ولا كونديسا، حيث طلبت السلطات من السكان عدم مغادرة منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ.

غير أنه لم تستدع الحاجة إجراء المزيد من عمليات الاجلاء، نظرا لأن المنازل التي كانت تعتبر في خطر قد أخليت بالفعل.