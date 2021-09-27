المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية: هناك قواسم مشتركة مع الخضر والليبراليين

برلين - (د ب أ)

أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار أولاف شولتس عن اعتقاده بوجود قواسم مشتركة كافية بين حزبه وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني، قال نائب المستشارة انجيلا ميركل مساء اليوم الاثنين "هناك قواسم مشتركة".

وأوضح شولتس أن حزبه هو حزب يسعى من أجل تحقيق تقدم داخل المجتمع ومن أجل الاحترام وتحديث البلاد "كما أن الخضر لديهم أيضا تصور عن التقدم متعلق بقضية التغير المناخي على أية حال" ،مشيرا إلى أن الحزب الليبرالي يطرح مثل هذه القضايا أيضا.

وأردف شولتس أن الحزب الاشتراكي والخضر والحزب الليبرالي ربحت أصواتا إضافية أمس "ولهذا السبب يجب علينا أن نقبل بالتكليف الخاص بتشكل حكومة، وهذا ممكن أيضا إذا نظرت إلى برامج الأحزاب".

كانت مرشحة حزب الخضر للمستشارية، انالينا بيربوك، قالت إن البلاد تتوق إلى انطلاقة جديدة بعد سنوات الائتلاف الكبير (الذي يجمع بين تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي).

ورأت بيربوك أن تشكيل ائتلاف من ثلاثة أطراف "ليس أمرا بسيطا، لكن قد تأتي لحظة للقيام بهذا الأمر على نحو مختلف" وطالبت بأن تكون الحكومة القادمة "حكومة للمناخ، ولهذا السبب فقد تم انتخابنا نحن الخضر"، مشيرة إلى أن هذا هو الأساس للمحادثات.

ولفتت بيربوك إلى وجود قواسم مشتركة أيضا مع الحزب الليبرالي على سبيل المثال في سياسة التعليم أو المجتمع المتنوع.