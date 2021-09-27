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"فيسبوك" توقف العمل في إنشاء موقع "إنستجرام" للأطفال بعد تعرضها لانتقادات

09:27 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
"فيسبوك" توقف العمل في إنشاء موقع "إنستجرام" للأطفال بعد تعرضها لانتقادات

شركة فيسبوك

واشنطن - (د ب أ)

أوقفت شركة فيسبوك العمل على طرح موقع "انستجرام كيدز" للأطفال بعدما تعرضت شركة التواصل الاجتماعي لانتقادات بسبب تأثيرها السلبي على الأطفال، وخاصة الفتيات المراهقات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيسبوك قولها إنها لن تتخلى عن فكرة إنشاء تجربة مخصصة للأطفال دون سن 13 عاما، لكنها ستأخذ بعض الوقت لمناقشتها مع الخبراء والآباء وواضعي السياسات من أجل "إثبات قيمة هذا المنتج والحاجة إليه".

وكتب أدام موسيري، رئيس انستجرام في منشور اليوم الاثنين إن "منتقدي انستجرام كيدز سيرون هذا على أنه اعتراف أن المشروع كان فكرة سيئة.. الأمر ليس هكذا.. الحقيقة هي أن الأطفال يدخلون على الإنترنت بالفعل، ونحن نعتقد أن تطوير خبرة ملائمة للعمر ومصممة بشكل خاص لهم أفضل كثيرا للآباء من الوضع الذي نحن فيه اليوم".

شركة فيسبوك انستجرام كيدز أدام موسيري

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