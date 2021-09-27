الصفع والرشق بالبيض والدقيق.. أبرز المواقف المحرجة لرؤساء فرنسا (فيديو)

وكالات:

من جديد، يتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لموقف محرج، بعدما قام أحد المحتجين على سياساته برشقه ببيضة أثناء زيارته لمعرض في مدينة ليون.

وتمكنت قوات الأمن الفرنسية من القبض على المحتج، الذي لم يتوانى عن رشق الرئيس الفرنسي بالبيضة وسط حراسته المشددة.

رشق ماكرون بالبيضة، ليست المرة الأولى في تاريخه ولا تاريخ الرؤساء في فرنسا، حيث تعرض الأخير لمواقف محرجة بشكل مستمر.

صفعة على الوجه

في يونيو الماضي، وفي حادث ربما هو الأشهر، تلقى الرئيس الفرنسي صفعة على وجهة، خلال مناسبة أمام أنصاره في مدينة لادروم الفرنسية.

وتمكنت قوات الأمن الفرنسية من اعتقال منفذ الحادث، ووضعه في السجن قيد المحاكمة.

"بيضة أخرى"

في العام 2017، أصيب ماكرون ببيضة في رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي، وسط اندفاع من الحرس لحمايته.

وتحرك الحرس نحو الرئيس الفرنسي لتأمينه، وسط صياح من الحضور.

ساركوزي

وفي العام 2011، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل بعد أن أمسك بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وكاد يطرحه أرضا بينما كان يصافح المواطنين في جنوب غرب فرنسا.

وفي عام 2012، اضطر ساركوزي للاختباء في أحد المقاهي حتى تأتي الشرطة لحمايته، بعد أن تعرض لهجوم بالبيض من قبل مئات المتظاهرين في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا.

الرشق بالدقيق

وخلال مؤتمر جماهيري تعرض الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند، إلى الرشق بالدقيق من أشخاص، ووثقت عدسات الكاميرا ووسائل الإعلام الحادثة، أثناء حملته الانتخابية في ٢٠١٢.

وألقت الحراسة الشخصية القبض على عدد من الأشخاص وسلمتهم إلى قوات الأمن التي فتحت تحقيقًا في الحادثة.