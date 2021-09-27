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وزير الخارجية البحريني يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة علاقات التعاون

07:58 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
وزير الخارجية البحريني يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة علاقات التعاون

وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني

المنامة - نيويورك - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، علاقات التعاون المتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، وما شهدته من تطور إيجابي ونمو ملحوظ من التعاون المشترك والتفاعل البناء.

كما تناول اللقاء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - استعراض الجهود المهمة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في سبيل تعزيز التعاون بين الدول وتجاوز التحديات التي يواجهها العالم، وإسهامها الملموس في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني أنطونيو جوتيرش الأمم المتحدة

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