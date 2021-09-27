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مجلس الوزراء السوداني يتوقع انفراجًا كاملاً لأزمة الشرق

07:45 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
مجلس الوزراء السوداني يتوقع انفراجًا كاملاً لأزمة الشرق

عبد الله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):

استعرض اجتماع وزاري ترأسه رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، تقريرًا بشأن الوضع في شرق السودان، والتفاهمات التي تمت مع المجلس الأعلى لنظارات البجا.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الاجتماع اطمأن على الانفراج الكبير الذي حدث بشأن الأزمة، والتي من المتوقع أن يحدث فيها انفراج كامل.

وترأس حمدوك، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع الأمني بالسودان، بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، والداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، والعدل نصر الدين عبد الباري.

استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل بشأن الوضع الأمني بالسودان، واطمأن على "تدارك مسألة انسحاب قوات التأمين من أمام مقرات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتولي الشرطة مهامها بتلك المقار بصورة سريعة".

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عبد الله حمدوك السودان الخرطوم مجلس الوزراء السوداني

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