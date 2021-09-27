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حزب الله يدين مؤتمر "التطبيع" مع إسرائيل في أربيل العراقية

07:38 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
حزب الله يدين مؤتمر "التطبيع" مع إسرائيل في أربيل العراقية

حزب الله اللبناني

بيروت - ( د ب أ )

أدان حزب الله اللبناني في بيان اليوم الإثنين ما أسماه "مؤتمر التطبيع" مع إسرائيل في مدينة أربيل العراقية ورأى فيه محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو" مضيفا أنها "وئدت في مهدها".

وحيا الحزب في بيانه "المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو"، مشيداً "بالإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين الأمر الذي يعكس ‏وعياً مميزاً عند الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع في ‏الشرق الأوسط".

وثمن حزب الله عالياً ثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني ‏وقضيته العادلة. ‏

وكان عقد يوم الجمعة الماضي مؤتمر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بعنوان "السلام والاسترداد"، حضره شخصيات عراقية بينهم شيوخ عشائر، للدعوة إلى الدخول في إطار "السلام الإبراهيمي" الذي يضمن تحقيق سلامٍ شامل مع إسرائيل.

كانت البحرين والإمارات والمغرب والسودان قد وقعت مع إسرائيل على الاتفاق الإبراهيمي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

حزب الله اللبناني أربيل العراقية التطبيع مع إسرائيل

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