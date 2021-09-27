الاتحاد الافريقي: ارتفاع إجمالي نسبة التطعيم "قارياً" ضد كورونا إلى 4 في المائة

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، الذراع الصحي للاتحاد الافريقي، اليوم ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الافريقية بلقاح كورونا إلى 4.02 في المائة، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.14 في المائة.

وأوضح بيان المراكز الأفريقية بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و275 ألف إصابة و210 آلاف وفاة وسط تعافي 7 ملايين و600 ألف شخص وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوصت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.