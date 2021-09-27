أرمينيا وأذربيجان تحييان الذكرى الأولى لحرب ناجورنو كاراباخ الثانية

يريفان - (د ب أ)

بعد عام على اندلاع الحرب الثانية بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناجورنو كاراباخ، لا يزال 250 شخصا من أرمينيا في عداد المفقودين.

وأعلنت لجنة تحقيق في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم الاثنين أن من بين المفقودين، هناك 231 جنديا.

ووفقا لمكتب المدعي العام، تم فتح أكثر من ألفي تحقيق في هذا الشأن.

وأحيت كل من أرمينيا وأذربيجان اليوم الاثنين ذكرى ضحايا الحرب التي استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل 6500 شخص. وخلال تلك الحرب استعادت أذربيجان أجزاء واسعة من ناجورنو كاراباخ كانت قد فقدتها أمام القوات الأرمينية في الحرب الأولى التي اندلعت في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وتعود أسباب انتصار أذربيجان في حرب 2020 بدرجة كبيرة إلى استخدامها للطائرات المسيرة التي زودتها بها حليفتها تركيا.

وألقى رئيس أذربيجان إلهام علييف كلمة اليوم الاثنين لإحياء ذكرى بدء الحرب، متهما أرمينيا بالمسؤولية عن مقتل "أبرياء" وتدمير قرى وبلدات. وعلى الرغم من ذلك، قال، إنه خلال 44 يومًا ، تم هزيمة العدو. وأضاف علييف أن "هذا الانتصار سيخلد في التاريخ إلى الأبد".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في اسطنبول اليوم الاثنين إنهم يريدون أن يرتبط ناجورنو كاراباخ بالسلام والتنمية وليس عدم الاستقرار والصراع، وقالا إنه "يتعين على المنطقة الآن أن تبدأ عملية تطبيع".