اليابان توافق على عقار بريطاني لعلاج كورونا

طوكيو - (أ ش أ):

وافق وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، اليوم الاثنين، على عقار تنتجه شركة الأدوية البريطانية (GlaxoSmithKline PLC) لعلاج (كورونا) غير المصابين بأمراض خطيرة.

وذكرت صحيفة (جيجي برس) اليابانية -في نسختها بالإنجليزية- أن موافقة الوزير على عقار "سوتروفيماب" جاءت بعد أن أعطت لجنة خبراء بوزارة الصحة الضوء الأخضر في وقت سابق من نفس اليوم.

ويعد "سوتروفيماب" ثاني عقار معتمد لفيروس (كوفيد- 19) في اليابان للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة بعد عقار الأجسام المضادة (رونابريف Ronapreve)، وهو خامس دواء مصرح به لفيروس (كورونا) في البلاد، بما في ذلك الأدوية لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة فيما يُعطى هذا العقار عن طريق التنقيط في الوريد.