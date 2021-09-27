Masrawy logo white

اليابان توافق على عقار بريطاني لعلاج كورونا

05:45 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
اليابان توافق على عقار بريطاني لعلاج كورونا

نوريهيسا تامورا

طوكيو - (أ ش أ):

وافق وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، اليوم الاثنين، على عقار تنتجه شركة الأدوية البريطانية (GlaxoSmithKline PLC) لعلاج (كورونا) غير المصابين بأمراض خطيرة.

وذكرت صحيفة (جيجي برس) اليابانية -في نسختها بالإنجليزية- أن موافقة الوزير على عقار "سوتروفيماب" جاءت بعد أن أعطت لجنة خبراء بوزارة الصحة الضوء الأخضر في وقت سابق من نفس اليوم.

ويعد "سوتروفيماب" ثاني عقار معتمد لفيروس (كوفيد- 19) في اليابان للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة بعد عقار الأجسام المضادة (رونابريف Ronapreve)، وهو خامس دواء مصرح به لفيروس (كورونا) في البلاد، بما في ذلك الأدوية لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة فيما يُعطى هذا العقار عن طريق التنقيط في الوريد.

هذا المحتوى من

نوريهيسا تامورا طوكيو فيروس كورونا اليابان

الخبر التالى:

سنغافورة: وفاة شخصين بفيروس كورونا رغم تلقيهما جرعتين من اللقاح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا