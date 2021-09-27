البرلمان الألماني الكبير "أصبح أكبر"

برلين - (د ب أ):

يعاني البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) من مشكلة تتعلق بالعدد المتزايد لنوابه، وقد تفاقمت المشكلة بعد الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد.

وقد ضم البرلمان المنتهية ولايته 709 نواب - وهو رقم قياسي سيتجاوزه النواب المعينون بعد تصويت أمس، حيث سيبلغ عددهم 735 نائبا.

ومنذ انتخابات عام 2002، زاد عدد النواب في البوندستاج بشكل مطرد: 614 نائبا في 2005، و622 نائبا في 2009، و631 نائبا في 2013، و709 نواب في 2017، والآن 735 نائبا.

ويرجع السبب في ذلك إلى قانون الانتخابات القائم على الانتخاب المزدوج؛ حيث يقوم كل ناخب في ألمانيا بعمل تقاطعين على ورقة الاقتراع الخاصة به: في التصويت الأول، يصوت الناخب لمرشح معين محدد في دائرته الانتخابية؛ وفي التصويت الثاني يصوت لحزب. ويعتبر التصويت الثاني أكثر أهمية من نواحٍ عديدة لأنه يحدد التوزيع العام للمقاعد في البوندستاج بين الأحزاب.

يعني هذا النظام أن الحزب قد يحصل على مقاعد مباشرة - من خلال الأصوات الأولى - أكثر مما يمكن تخصيصه وفقا للأصوات الثانية. وللحفاظ على التناسب بين الأحزاب على أساس الأصوات الثانية بالغة الأهمية، يتم منح مقاعد إضافية لأحزاب أخرى. وتحصل الأحزاب الأخرى على هذه المقاعد التعويضية حتى يحصل كل حزب على العدد الصحيح من المقاعد الذي يعكس حصته في التصويت الثاني.

وفي هذا العام حصل نواب من جميع الأحزاب على 11 مقعدا زائدا عن طريق الصوت الأول. وقد أدى ذلك إلى توزيع 126 مقعدا تعويضيا على الأحزاب الأخرى.