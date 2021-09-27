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بوتين يلتقي أردوغان بعد أسبوعين من العزل الذاتي

03:47 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بوتين يلتقي أردوغان بعد أسبوعين من العزل الذاتي

فلاديمير بوتين وأردوغان

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه بعد أسبوعين في العزل الذاتي المرتبط بوباء كورونا، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي الزائر رجب طيب أردوغان وجها لوجه هذا الأسبوع، على الرغم من أن معظم اجتماعاته الأخرى سوف تُعقد عبر روابط الفيديو.

ودخل بوتين في العزل الذاتي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه منذ أسبوعين. وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي 68 عاما، والذي تلقى لقاح "سبوتنيك في" ، الروسي الصنع، يتمتع بحالة صحية ممتازة، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي اجتماعات شخصية أخرى تقريبا كإجراء أمان.

ومن المقرر أن يبحث بوتين وأردوغان العلاقات الروسية التركية وكذلك الأوضاع في أفغانستان وسورية عندما يلتقيان بعد غد الأربعاء في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

بوتين وأردوغان العزل الذاتي دميتري بيسكوف روسيا تركيا

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