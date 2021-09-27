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مرشح تحالف ميركل المسيحي: تكبدنا خسائر مؤلمة وأتحمل جزءا فيها

03:38 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
مرشح تحالف ميركل المسيحي: تكبدنا خسائر مؤلمة وأتحمل جزءا فيها

أرمين لاشيت

برلين - (د ب أ):

عقب الخسائر الفادحة في الانتخابات، أعلن مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على المستشارية في ألمانيا، أرمين لاشيت، تجديد حزبه المسيحي الديمقراطي، معترفا بارتكابه أخطاء.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، بعد مداولات لجان الحزب اليوم الاثنين في برلين إن الحصول على نتيجة تقل عن 30% لا يتماشى مع ادعاء الحزب بأنه حزب شعبي، مضيفا أن نتائج حزبه كانت سيئة للغاية في شرق ألمانيا.

وقال لاشيت إنه ليس هناك أي شك على الإطلاق في أن النتيجة "لا يمكن ولا ينبغي أن ترضي التحالف المسيحي"، مضيفا أنه على الرغم من التحالف المسيحي استطاع في النهاية الحيلولة دون تشكيل ائتلاف حاكم بين الاشتراكيين واليسار والخضر، فإن خسائر مؤلمة قد وقعت ولم تكن نتيجة التحالف كافية للوصول إلى المركز الأول.

وذكر لاشيت أنه يعلم أن له أيضا دورا شخصيا في هذه الخسائر، مؤكدا أنه سيجرى معالجة النتيجة على نحو مكثف، معلنا أنه سيكون هناك تجديد على كافة المستويات في التحالف المسيحي سواء كان سيشارك في حكومة ائتلافية أم لا.

أرمين لاشيت ميركل التحالف المسيحي ألمانيا

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