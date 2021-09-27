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مستشار عاهل البحرين: زيارة الملك حمد إلى مصر تجسد عمق العلاقات الثنائية

02:51 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
مستشار عاهل البحرين: زيارة الملك حمد إلى مصر تجسد عمق العلاقات الثنائية

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

المنامة - أ ش أ

أكد مستشار الملك البحريني للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن النتائج المهمة والكبيرة لزيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرا إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجسد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال لقاء مستشار عاهل البحرين مع السفير المصري ياسر محمد شعبان، لافتا إلى أن النتائج تؤكد ما تتميز به البلدين من تواصل مستمر بين قيادتهما، والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم العمل العربي المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أعرب شعبان عن تقديره لما يربط البلدين من علاقات قوية ووطيدة، متمنياً للبحرين المزيد من التقدم والرخاء.

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الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الملك البحريني البحرين مصر

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