البحرين: قناة الجزيرة تستهدف النيل من إنجازاتنا في مجال حقوق الإنسان

المنامة - (د ب أ):

أعرب مجلس الشورى البحريني عن استنكاره لحملات التشويه الممنهجة ضد مملكة البحرين، التي تقوم بها قناة "الجزيرة" القطرية، وما تبثه من برامج متكررة تزعم فيها تعرض النزلاء للتعذيب ومنع الزيارات عنهم.

وأبدى المجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين: "رفضه لما يحمله ذلك من نوايا واضحة تستهدف النيل من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بقانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعد محط إشادة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الأهداف التي حققها هذا المشروع الإنساني والقانوني".

وأشاد مجلس الشورى بـ "البيان الصادر عن وزارة الداخلية ضد الافتراءات والمعلومات المغلوطة التي تبثها قناة الجزيرة القطرية، والتدخل الدائم في الشأن الداخلي لمملكة البحرين".

وأكد "البراهين والأدلة التي بينتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، سعياً منها لتقديم الخدمات للنزلاء حسب ما هو منصوص عليه في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل".

وأوضح المجلس أن "التطوير المستمر في منظومة التشريعات والقوانين في مملكة البحرين، والمتمثل في إصدار القوانين الكافلة لحماية حقوق الإنسان، كقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك التوسع في قانون العقوبات والتدابير البديلة، ينفي الادعاءات التي تطلقها قناة الجزيرة بشأن تعرض بعض الأطفال لسوء المعاملة".

وأشار إلى أنَّ "تلك الادعاءات تتنافى مع الحقائق والوقائع المتعلقة بالتزام مملكة البحرين بكافة الإجراءات القانونية والحقوقية في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأبدى المجلس "استغرابه من الخطاب التحريضي المستخدم في قناة الجزيرة، والذي يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي الذي يتسم به شعب مملكة البحرين"، مؤكداً أن "المجتمع البحريني يشهد له الجميع بأنه رمزٌ للتعايش والترابط، ولا يمكن زعزعة أمنه واستقراره من خلال نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام".

وكانت البحرين اتهمت قطر أمس الأحد بشن حملات تحريض وتشويه ضدها عبر قناة الجزيرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في "إطار ممنهج وقائم على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها".

وجاء في بيان لوزارة الداخلية البحرينية "تؤكد وزارة الداخلية أن حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين، عبر المنبر التحريضي /قناة الجزيرة/ إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الراعية لها ، حيث تشتد وطأة هذا التحريض كل عام، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف".

وتابع البيان أنه "ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر، ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، ومن بينها برنامج /العقوبات البديلة/ ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح، الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان".

وذكر البيان "أصبح واضحا ومكشوفا للجميع، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها . وأصبح معلوما كذلك ، تلك الممارسات العدائية التي تناقض كل المواثيق والعهود".