الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة "تجسسية أمريكية" في مأرب

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع، في أجواء محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي اليوم إن "الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) أسقطت طائرة تجسسية أمريكية في مديرية مدغل بمأرب أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وأشار المتحدث إلى أن الطائرة من طراز "سكان إيجل".

وسبق وأن أعلن الحوثيون إسقاط طائرات مسيرة من بينها طائرات تجسسية أمريكية في مأرب.

وتشهد عدد من مديريات محافظة مأرب، معارك عنيفة متقطعة بين مسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة، والقوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف من جهة ثانية، ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات مسلحة على مأرب النفطية محاولين السيطرة عليها.