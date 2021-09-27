الأردن يقرر إعادة فتح مركز جابر الحدودي مع سوريا

عمان - (د ب أ):

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الاثنين، إعادة فتح مركز جابر الحدودي مع سوريا اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الداخلية القول، في بيان، إن هذا القرار "يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة".

ويأتي القرار قبل زيارة أفادت تقارير بأن أربعة من وزراء النظام السوري سيقومون بها للأردن في وقت لاحق اليوم.

وكان الأردن قرر نهاية يوليو إغلاق المعبر مؤقتا "نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

ومعبر جابر الحدودي يقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة إربد وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا.