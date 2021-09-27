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تقرير: المرشح الأوفر حظا لرئاسة وزراء اليابان يفضل مصادر الطاقة المتجددة

09:18 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
تقرير: المرشح الأوفر حظا لرئاسة وزراء اليابان يفضل مصادر الطاقة المتجددة

تارو كونو

طوكيو- (د ب أ):

يفضل المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء الياباني وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، تارو كونو، الطاقة المتجددة أكثر من غيرها، حسبما ذكرت "مؤسسة بلومبرج إن إي إف" المتخصصة في أبحاث تمويل الطاقة الجديدة.

وشارك كونو، وهو وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي الحالي وكذلك وزير شؤون لقاحات كورونا في اليابان، في صياغة خطة الطاقة الاستراتيجية السادسة التي حددت هدف أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 36% على الأقل من إمدادات الكهرباء في اليابان بحلول عام 2030.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين أنه في حالة فوزه بمنصب رئيس الوزراء، فمن المرجح أن يواصل خطط الحكومة الحالية لتسريع عملية تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من خلال تدابير مثل محطات طاقة الرياح قبالة السواحل، وتفويض بشأن استخدام الطاقة الشمسية على الأسطح، وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة بقيادة الحكومات المحلية.

كما يمكن أن يسهل كونو على الشركات شراء الطاقة النظيفة بناء على خبرته في قوة العمل المعنية بفحص لوائح الطاقة المتجددة.

يجري الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتخاباته الرئاسية في 29 سبتمبر. وقرر رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا عدم خوض السباق. وبذلك، فسوف يصبح الفائز هو رئيس الوزراء رقم 100 لليابان.

تارو كونو رئيس الوزراء الياباني اليابان طوكيو

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