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الاشتراكي الديمقراطي يفوز بانتخابات ألمانيا ويتفوق على حزب ميركل

06:41 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
الاشتراكي الديمقراطي يفوز بانتخابات ألمانيا ويتفوق على حزب ميركل

أرشيفية

برلين- (د ب أ):

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بانتخابات البرلمان (البوندستاج)، وتفوق على التحالف المسيحي، المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك بعد فرز جميع الأصوات، وفقًا للموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي.

ويتكون التحالف من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25 % وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 1ر24 % بعد 16 عامًا في الحكم.

وحل في المركز الثالث حزب الخضر، الذي حقق أفضل نتيجة في تاريخه، بواقع 8ر14 % .

وحقق الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية تقدما حيث نال 5ر11 %، في حين تراجع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من المركز الثالث إلى الخامس بعدما نال 3ر10 %، وكذلك تراجع اليسار وحصل على 9ر4 %.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي ألمانيا البوندستاج التحالف المسيحي

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