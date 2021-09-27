كبرى شركات التكنولوجيا الصينية تتعهد بدعم رؤية بكين لتحقيق "الرخاء المشترك"

بكين-(أ ش أ):

تعهدت أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، اليوم الأحد، بدعم رؤية بكين لتحقيق"الرخاء المشترك" وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال مؤتمر الإنترنت العالمي بمدينة ووتشن الصينية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن المؤسس المشارك لشركة "شاومي" لي جون، والرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا" دانيال تشانغ يونج، كانا من بين أكثر الأسماء اللامعة التي تدلي بخطابات في المؤتمر الذي ترعاه الحكومة الصينية.

وفي الخطاب الافتتاحي للمؤتمر، قدم نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ليو هي، كلمته عبر الفيديو، مشددا على أهمية دعم ابتكارات رواد الأعمال وتشجيع الأعمال التجارية الصغيرة، كما أكد أن الصين تدعم تطوير الإنترنت والاقتصاد الرقمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رؤوساء ومديري شركات التكنولوجيا رددوا تلك وجهات النظر نفسها في خطاباتهم، متعهدين بالقيام بدورهم في هذه العملية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا" إن "شركات المنصة ينبغي أن تنهض للمساعدة في حل أهم شئون العامة والحكومة فيما يخص إدارة الشركات وحماية خصوصية المستخدم وأمن المعلومات".

وشدد المؤسس المشارك لشركة "شاومي" على أهمية استغلال التطور التكنولوجي لأجل المجتمعات الصينية، مؤكدا أن شركات التكنولوجيا لا ينبغي أن تسمح لأي مجموعة اجتماعية بالتخلف عن الآخرين، كما ينبغي تساعد في بناء حياة جيدة للجميع.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال مؤتمر الإنترنت العالمي هذا العام قدم عدد من الرؤوساء التنفيذيين لشركات أجنبية كبرى خطاباتهم عبر الفيديو، مثل رئيس "تسلا" إيلون ماسك، ورئيس "إنتل" بات جيلسنجر، ورئيس "كوالكوم" كريستيانو أمون.​