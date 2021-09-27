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"البديل من أجل ألمانيا" يتصدر نتائج الانتخابات في ولاية تورينجن

01:56 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
"البديل من أجل ألمانيا" يتصدر نتائج الانتخابات في ولاية تورينجن

أرشيفية

برلين- (د ب أ):

حقق حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، أفضل أداء في الانتخابات الألمانية بولاية تورينجن، يوم الأحد.

وبعد استكمال الفرز الأولي، حصل حزب البديل على 24 في المئة في تورينجن، وجاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثانيا بعد حصوله على4ر23 في المئة، يليه الحزب المسيحي الديمقراطي بـ9ر16 في المئة.

أما حزب اليسار، الذي ينتمي إليه حاكم الولاية بودو راميلوف، فقد حصل على 4ر11 في المئة فقط، مقابل 0ر9 في المئة للحزب الديمقراطي الحرب، و6ر6 في المئة لحزب الخضر.

ووصلت نسبة إقبال الناخبي على الاقتراع في الولاية إلى 9ر74 في المئة، تقريبا نفس نسب الإقبال في الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2017.

وعلى المستوى الاتحادي، من المتوقع أن يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ما بين 10 في المئة إلى 11 في المئة من الأصوات.​

الانتخابات الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا تورينجن

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