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عقيلة صالح: إجراء الانتخابات في موعدها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي

11:55 م الأحد 26 سبتمبر 2021
عقيلة صالح: إجراء الانتخابات في موعدها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي

رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح

بنغازي - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأعضاء اتحاد الطلبة في ليبيا، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر، كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب -حسبما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية- أن ذلك جاء خلال لقاء عقيلة صالح مع أعضاء اتحاد الطلبة في ليبيا بمدينة القبة، لبحث قضايا ومشاكل الطلاب وشريحة الشباب بوجه عام.

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عقيلة صالح مجلس النواب الليبي ليبيا الانتخابات الرئاسية الليبية

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