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المرشح الاشتراكي يؤكد أحقية حزبه في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة

11:13 م الأحد 26 سبتمبر 2021
المرشح الاشتراكي يؤكد أحقية حزبه في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ)

أكد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتس أحقية حزبه في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة تحت قيادته.

وفي أعقاب توقعات النتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت اليوم الأحد وأظهرت تقدما طفيفا لصالح الاشتراكيين على حساب تحالف ميركل المسيحي الديمقراطي، قال نائب المستشارة:" أنا مسرور وممتن أيضا للغاية على تصويت الناخبين لأن المواطنين قرروا حصول الحزب الاشتراكي على تكليف بتشكيل الحكومة".

واضاف شولتس أن المواطنين أظهروا بانتخابهم أنهم يريدون "مني أن أحاول تشكيل الحكومة" مشيرا إلى أنه يشعر بأنه ملتزم بهذا وأردف:" لدينا نسب قبول جيدة ورأينا ودعم الحزب الاشتراكي آخذ في الارتفاع بينما ينخفض الدعم للتحالف المسيحي وهذه إشارة واضحة بعث بها الناخبون".

ونوه شولتس إلى أن المواطنين يتمنون الان قيادة جديدة ورأى أنه يجب التمهل مبدئيا فيما يتعلق بخيارات الائتلافات حتى يتم فرز كل الأصوات.

وطالب شولتس بأن يتم البدء على الفور في محاولة تشكيل الحكومة بعد فرز الأصوات وقال إن كل الأطراف عليهم أن يتقابلوا معا " على قدم المساواة".

وفي إشارة إلى انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من مفاوضات تشكيل ائتلاف ثلاثي مع تحالف ميركل وحزب الخضر بعد انتخابات عام 2017، قال شولتس إنه لا ينبغي أن تتم مفاوضات الائتلاف كما حدث قبل أربعة أعوام عندما فشل تشكيل الحكومة " إذ أنه يجب أن يتعامل الأطراف مع بعضهم البعض بشكل نزيه".

أولاف شولتس الحكومة الألمانية انتخابات البرلمان الاتحادي تحالف ميركل المسيحي الحزب الديمقراطي الحر

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