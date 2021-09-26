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"الموت حق".. وزير دولة سعودي يكشف عن تعرضه ووالدته لحادث مخيف في إيطاليا

11:08 م الأحد 26 سبتمبر 2021
"الموت حق".. وزير دولة سعودي يكشف عن تعرضه ووالدته لحادث مخيف في إيطاليا

أحمد قطان

وكالات:

كشف وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، عن تعرضه ووالدته لحادث على طريق سريع، في إيطاليا، ما أدى إلى إصابته ووالدته بتمزقات في مختلف أنحاء جسده.

ووصف وزير الدولة السعودي الحادث بأنه "مخيف"، متوجها بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي تلقاها.

وكتب قطان على "تويتر"، في تغريدة، اليوم الأحد "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع، والذي أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل #الموت حق".

وعمل قطان قبل توليه حقيبة وزارة الدولة لشؤون الدول الإفريقية، سفيرا للسعودية لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

أحمد قطان السعودية حادث سير إيطاليا

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