زعيم الحزب البافاري يؤيد ائتلافًا بقيادة المحافظين في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

تحدث ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن تأييده لتشكيل ائتلاف اتحادي بقيادة المحافظين مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال.

وقال زودر: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بفكرة تحالف جامايكا"، في إشارة إلى العلم الوطني الذي ستشكله ألوان الأحزاب التى تشكل الوان علم دولة جامايكا .

وأوضح أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي منفتح على مثل هذه المحادثات، إلى جانب حزبه الشقيق، الحزب المسيحي الديمقراطي، مضيفا أنه لن يكون من السهل تحقيقه.