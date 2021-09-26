زعيم الحزب البافاري يؤيد ائتلافًا بقيادة المحافظين في ألمانيا
برلين - (د ب أ)
تحدث ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن تأييده لتشكيل ائتلاف اتحادي بقيادة المحافظين مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال.
وقال زودر: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بفكرة تحالف جامايكا"، في إشارة إلى العلم الوطني الذي ستشكله ألوان الأحزاب التى تشكل الوان علم دولة جامايكا .
وأوضح أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي منفتح على مثل هذه المحادثات، إلى جانب حزبه الشقيق، الحزب المسيحي الديمقراطي، مضيفا أنه لن يكون من السهل تحقيقه.
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