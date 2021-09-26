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زعيم الحزب البافاري يؤيد ائتلافًا بقيادة المحافظين في ألمانيا

09:11 م الأحد 26 سبتمبر 2021
زعيم الحزب البافاري يؤيد ائتلافًا بقيادة المحافظين في ألمانيا

ماركوس زودر

برلين - (د ب أ)

تحدث ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن تأييده لتشكيل ائتلاف اتحادي بقيادة المحافظين مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال.

وقال زودر: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بفكرة تحالف جامايكا"، في إشارة إلى العلم الوطني الذي ستشكله ألوان الأحزاب التى تشكل الوان علم دولة جامايكا .

وأوضح أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي منفتح على مثل هذه المحادثات، إلى جانب حزبه الشقيق، الحزب المسيحي الديمقراطي، مضيفا أنه لن يكون من السهل تحقيقه.

ماركوس زودر برلين الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ألمانيا

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