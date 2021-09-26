Masrawy logo white

الكرملين يعرض لقطات مصورة لبوتين وهو يقضي عطلة في سيبيريا

08:29 م الأحد 26 سبتمبر 2021
الكرملين يعرض لقطات مصورة لبوتين وهو يقضي عطلة في سيبيريا

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أظهرت صور ومقاطع مصورة للكرملين اليوم الأحد قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التعامل مع ظروف صعبة خلال عطلة قضاها في سيبيريا بجنوب البلاد، وذلك باصطياد أسماك والسير في حقل من الأشجار والنباتات.

وعرض التليفزيون الحكومي اليوم الأحد أكثر من 10 دقائق لمقطع مصور قدمه المكتب الصحفي للكرملين بشأن العطلة التي حصل عليها بوتين مطلع سبتمبر. كما تمت الإشارة إلى وزير الدفاع سيرجي شويجو وهو صديق مقرب لبوتين على طول الرحلة للمرة الثانية.

وفي المقطع المصور، يظهر مدير محمية طبيعية وهو يشرح لبوتين أن هناك نحو 600 دب يعيشون في المنطقة، ورد الرئيس الروسي بأن ذلك "أمر عظيم".

ويبدو أن الرجل البالغ من العمر 68 عامًا، انبهر بمجموعة من الغزلان الحمراء التي لاحظها في تلك المنطقة العشبية الشاسعة، ومازح بوتين مدير المحمية قائلا إذا كانت هذه الغزلان في الأولمبياد، ما كان لأحد أن يضاهيها.

وبعد ذلك، كانت استراحة بوتين في خيمة طوال الليل.

فلاديمير بوتين موسكو الكرملين سيبيريا اصطياد الأسماك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
667

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

789

متعافون اليوم

300945

إجمالي الإصابات

17149

إجمالي الوفيات

254060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا