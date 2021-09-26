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المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية يعرب عن سعادته بنتائج حزبه

07:56 م الأحد 26 سبتمبر 2021
المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية يعرب عن سعادته بنتائج حزبه

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ)

أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس عن سروره بنتائج حزبه في الانتخابات الاتحادية التي جرت اليوم الأحد.

وقال نائب المستشارة انجيلا ميركل، في الاحتفال بنتيجة الانتخابات في مقر حزبه الاشتراكي مساء اليوم الأحد: "بالطبع أنا مسرور بنتيجة الانتخابات، فهذا نجاح عظيم".

وأضاف وزير المالية الألماني أن العديد من الناخبين أوضحوا أنهم يرغبون في إحداث " تغيير في الحكومة" ويرغبون أن يكون اسم المستشار المقبل هو أولاف شولتس.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات شبه النهائية للانتخابات توضح تساوي كفة الحزب الاشتراكي وتحالف ميركل المسيحي أو تقدم الحزب الاشتراكي بصورة طفيفة.

وأعرب شولتس أن المكاسب التي حققها حزبه في الانتخابات تعتبر بمثابة تكليف للاشتراكيين بتشكيل الحكومة وقال إن "إظهار التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي يحظى بالكثير من دعم المواطنين، يعد تكليفا بأن نعمل على تنفيذ كل ما تم مناقشته وما اقترحناه في هذه الانتخابات".

أولاف شولتس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات الاتحادية انجيلا ميركل

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