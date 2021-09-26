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أفغانستان تحت حكم طالبان: الحركة تحظر حلق اللحى وتتوعد الحلاقين المخالفين

06:54 م الأحد 26 سبتمبر 2021
أفغانستان تحت حكم طالبان: الحركة تحظر حلق اللحى وتتوعد الحلاقين المخالفين

حركة طالبان ارشيفية

(بي بي سي)

منعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان صالونات تصفيف الشعر في المنطقة من تقديم خدمة حلق أو تقصير اللحية لروادها من الرجال.

وتقول الهيئة التي تعد بمثابة شرطة دينية إن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وقررت معاقبة المخالفين على غرار ما كان عليه حكم طالبان إبان فترة تسعينيات القرن الماضي.

وقد اشتكى بعض مصففي الشعر في العاصمة كابول من تلقيهم تعليمات تنذرهم بالامتناع عن خدمة تقليم أوقص اللحى من الحركة المتشددة التي سيطرت على الحكم في أفغانستان الشهر الماضي.​

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